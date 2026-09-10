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Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Orange купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Orange

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
оранжевый, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Емкость аккумулятора
1000
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Orange - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Orange - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Orange - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 378386
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
оранжевый, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х4
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Orange

Кнопочные телефоны BQ – это надежное и удобное решение для тех, кто ценит простоту и практичность. Модель оснащена основными функциями, которые необходимы для повседневного использования. Дизайн телефона, выполненный в моноблочном корпусе, представлен в стильных цветах: оранжевом и черном. Устройство легкое и компактное, весит всего 0,092 кг, что делает его удобным для постоянного ношения с собой. Телефон оборудован экраном диагональю 2,8 дюйма, позволяющим комфортно просматривать сообщения и другую информацию. Благодаря наличию Bluetooth, вы можете легко подключать телефон к другим устройствам, таким как гарнитуры или колонки. Модель поддерживает работу с двумя SIM-картами формата mini-SIM, что удобно для разделения личных и рабочих контактов. Съемный аккумулятор емкостью 1000 мА·ч обеспечивает долгую работу без подзарядки, а слот для карты памяти позволяет увеличивать объем доступной памяти для хранения необходимых данных. Отсутствие кнопки SOS и ударопрочного корпуса указывает на то, что телефон предназначен для стандартных условий использования. Это идеальный выбор для тех, кто ищет простой в использовании и надежный мобильный телефон с базовым набором функций.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Orange




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
оранжевый, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Развернуть
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочные телефоны BQ – это надежное и удобное решение для тех, кто ценит простоту и практичность. Модель оснащена основными функциями, которые необходимы для повседневного использования. Дизайн телефона, выполненный в моноблочном корпусе, представлен в стильных цветах: оранжевом и черном. Устройство легкое и компактное, весит всего 0,092 кг, что делает его удобным для постоянного ношения с собой. Телефон оборудован экраном диагональю 2,8 дюйма, позволяющим комфортно просматривать сообщения и другую информацию. Благодаря наличию Bluetooth, вы можете легко подключать телефон к другим устройствам, таким как гарнитуры или колонки. Модель поддерживает работу с двумя SIM-картами формата mini-SIM, что удобно для разделения личных и рабочих контактов. Съемный аккумулятор емкостью 1000 мА·ч обеспечивает долгую работу без подзарядки, а слот для карты памяти позволяет увеличивать объем доступной памяти для хранения необходимых данных. Отсутствие кнопки SOS и ударопрочного корпуса указывает на то, что телефон предназначен для стандартных условий использования. Это идеальный выбор для тех, кто ищет простой в использовании и надежный мобильный телефон с базовым набором функций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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