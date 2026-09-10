Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Orange
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Orange
Кнопочные телефоны BQ – это надежное и удобное решение для тех, кто ценит простоту и практичность. Модель оснащена основными функциями, которые необходимы для повседневного использования. Дизайн телефона, выполненный в моноблочном корпусе, представлен в стильных цветах: оранжевом и черном. Устройство легкое и компактное, весит всего 0,092 кг, что делает его удобным для постоянного ношения с собой. Телефон оборудован экраном диагональю 2,8 дюйма, позволяющим комфортно просматривать сообщения и другую информацию. Благодаря наличию Bluetooth, вы можете легко подключать телефон к другим устройствам, таким как гарнитуры или колонки. Модель поддерживает работу с двумя SIM-картами формата mini-SIM, что удобно для разделения личных и рабочих контактов. Съемный аккумулятор емкостью 1000 мА·ч обеспечивает долгую работу без подзарядки, а слот для карты памяти позволяет увеличивать объем доступной памяти для хранения необходимых данных. Отсутствие кнопки SOS и ударопрочного корпуса указывает на то, что телефон предназначен для стандартных условий использования. Это идеальный выбор для тех, кто ищет простой в использовании и надежный мобильный телефон с базовым набором функций.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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