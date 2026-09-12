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Мобильный телефон BQ 1867 Blues Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 1867 Blues Black

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Мобильный телефон BQ 1867 Blues Black - фото 1
Мобильный телефон BQ 1867 Blues Black - фото 2
Мобильный телефон BQ 1867 Blues Black - фото 3
Мобильный телефон BQ 1867 Blues Black - фото 4
Мобильный телефон BQ 1867 Blues Black - фото 5
Мобильный телефон BQ 1867 Blues Black - фото 6
Мобильный телефон BQ 1867 Blues Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 1867 Blues Black - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1867 Blues Black - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1867 Blues Black - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 1867 Blues Black - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 1867 Blues Black - фото 5
  • Мобильный телефон BQ 1867 Blues Black - фото 6
  • Мобильный телефон BQ 1867 Blues Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 663263
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
64
Камера
нет
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х6
Вес, г.
216

Описание товара Мобильный телефон BQ 1867 Blues Black

Кнопочные телефоны BQ - это надежные и простые в использовании устройства, идеально подходящие для тех, кто ценит классические функции и долговечность. Эти телефоны оснащены множеством полезных характеристик, которые делают их незаменимыми в повседневной жизни. Одной из ключевых особенностей телефонов BQ является поддержка двух SIM-карт, что позволяет удобно управлять личными и рабочими контактами с одного устройства. При весе всего 0,125 кг, телефон очень легкий и компактный, а диагональ экрана 1,77 дюйма обеспечивает комфортное использование основных функций. Телефоны BQ оснащены аккумулятором Li-Ion емкостью 1500 мА·ч, что гарантирует продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки. Подключение по Bluetooth позволяет обмениваться данными с другими устройствами, обеспечивая базовую функциональность без излишеств. Несмотря на отсутствие камеры, Wi-Fi и GPS/ГЛОНАСС, эти телефоны предлагают надежность и классическую простоту, необходимую для повседневной связи. Моноблочный тип корпуса обеспечивает удобство и простоту в использовании, подходя как для работы, так и для личного использования. Кнопочные телефоны BQ являются идеальным выбором для тех, кому важна надежная связь и простота без лишних функций.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1867 Blues Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
64
Камера
нет
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1500
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочные телефоны BQ - это надежные и простые в использовании устройства, идеально подходящие для тех, кто ценит классические функции и долговечность. Эти телефоны оснащены множеством полезных характеристик, которые делают их незаменимыми в повседневной жизни. Одной из ключевых особенностей телефонов BQ является поддержка двух SIM-карт, что позволяет удобно управлять личными и рабочими контактами с одного устройства. При весе всего 0,125 кг, телефон очень легкий и компактный, а диагональ экрана 1,77 дюйма обеспечивает комфортное использование основных функций. Телефоны BQ оснащены аккумулятором Li-Ion емкостью 1500 мА·ч, что гарантирует продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки. Подключение по Bluetooth позволяет обмениваться данными с другими устройствами, обеспечивая базовую функциональность без излишеств. Несмотря на отсутствие камеры, Wi-Fi и GPS/ГЛОНАСС, эти телефоны предлагают надежность и классическую простоту, необходимую для повседневной связи. Моноблочный тип корпуса обеспечивает удобство и простоту в использовании, подходя как для работы, так и для личного использования. Кнопочные телефоны BQ являются идеальным выбором для тех, кому важна надежная связь и простота без лишних функций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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