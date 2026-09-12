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Мобильный телефон BQ 1866 Trust White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 1866 Trust White

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Мобильный телефон BQ 1866 Trust White - фото 1
Мобильный телефон BQ 1866 Trust White - фото 2
Мобильный телефон BQ 1866 Trust White - фото 3
Мобильный телефон BQ 1866 Trust White - фото 4
Мобильный телефон BQ 1866 Trust White - фото 5
Мобильный телефон BQ 1866 Trust White - фото 6
Мобильный телефон BQ 1866 Trust White - фото 7
Мобильный телефон BQ 1866 Trust White - фото 8
Мобильный телефон BQ 1866 Trust White - фото 9
Мобильный телефон BQ 1866 Trust White - фото 10
Мобильный телефон BQ 1866 Trust White - фото 11
Мобильный телефон BQ 1866 Trust White - фото 12
Мобильный телефон BQ 1866 Trust White - фото 13
Мобильный телефон BQ 1866 Trust White - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 1866 Trust White - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1866 Trust White - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1866 Trust White - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 1866 Trust White - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 1866 Trust White - фото 5
  • Мобильный телефон BQ 1866 Trust White - фото 6
  • Мобильный телефон BQ 1866 Trust White - фото 7
  • Мобильный телефон BQ 1866 Trust White - фото 8
  • Мобильный телефон BQ 1866 Trust White - фото 9
  • Мобильный телефон BQ 1866 Trust White - фото 10
  • Мобильный телефон BQ 1866 Trust White - фото 11
  • Мобильный телефон BQ 1866 Trust White - фото 12
  • Мобильный телефон BQ 1866 Trust White - фото 13
  • Мобильный телефон BQ 1866 Trust White - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 663262
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
Да
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
64
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х7
Вес, г.
203

Описание товара Мобильный телефон BQ 1866 Trust White

Описание товара Мобильный телефон BQ 1866 TRUST WHITE (2 SIM) Компактный и удобный телефон BQ 1866 Trust сможет порадовать покупателей ярким дисплеем диагональю 1.77, удобным расположением клавиш, обеспечивающим комфортную эксплуатацию, и съемным Li-Ion аккумулятором на 800 мАч. Кроме того, телефон имеет 2 слота для SIM-карт формата mini-SIM и micro-SIM, камеру с разрешением 0.08 MP, Bluetooth версии 2.1, фонарик, а также функции FM-приемника и диктофона. Разрешение цветного дисплея составляет 128160 пикселей. Устройство оснащено разъемом для зарядки USB Type-C, а также отдельным слотом для MicroSD карт памяти объемом до 64 Гб. Телефон поддерживает связь через сети 2G GSM 850/900/1800/1900. Внимание! В некоторых регионах Российской Федерации, сеть операторов Tele2, Тинькофф Мобайл и Yota не поддерживает режим сети 2G. Рекомендуем перед покупкой мобильных телефонов, работающих только в сети 2G, уточнить у мобильных операторов, карту покрытия сети 2G (поддерживает ли их сеть стандарт 2G в вашем регионе)

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1866 Trust White




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
Да
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
64
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
800
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Мобильный телефон BQ 1866 TRUST WHITE (2 SIM) Компактный и удобный телефон BQ 1866 Trust сможет порадовать покупателей ярким дисплеем диагональю 1.77, удобным расположением клавиш, обеспечивающим комфортную эксплуатацию, и съемным Li-Ion аккумулятором на 800 мАч. Кроме того, телефон имеет 2 слота для SIM-карт формата mini-SIM и micro-SIM, камеру с разрешением 0.08 MP, Bluetooth версии 2.1, фонарик, а также функции FM-приемника и диктофона. Разрешение цветного дисплея составляет 128160 пикселей. Устройство оснащено разъемом для зарядки USB Type-C, а также отдельным слотом для MicroSD карт памяти объемом до 64 Гб. Телефон поддерживает связь через сети 2G GSM 850/900/1800/1900. Внимание! В некоторых регионах Российской Федерации, сеть операторов Tele2, Тинькофф Мобайл и Yota не поддерживает режим сети 2G. Рекомендуем перед покупкой мобильных телефонов, работающих только в сети 2G, уточнить у мобильных операторов, карту покрытия сети 2G (поддерживает ли их сеть стандарт 2G в вашем регионе)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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