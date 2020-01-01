2 вида Гиалуроновой кислоты высокой и низкой молекулярной массы AscofillineTM C и E CM-глюкан Ceramide 3 Cholesterol Copper tripeptide-1 EGF Furcellaria Lumbricalis) Hydro-Liftante с перламутровыми частичками Hydrogenated Lecithin LMW гиалуроновая кислота NCTF-комплекс и фруктоза genitana экстракт Бета-Глюкан Витамин C Гиалуроновая кислота ДНК зерен пшеницы Комплекс Elixir Пудра мягкого фокуса, Экстракт личи аденозин акация аллантоин аминокислоты арабиноксилан аргинин белый душистый горошек березовый сок бета-глюкан бетаин (триметилглицин) биофлавоноиды биоцерамикс м брокколи виноградное витамин В5 витамин Е витамин С витамины А гамма-аминомасляная кислота гексапептид-10 гиалуронат натрия гиалуроновая кислота гиалуроновая кислота 4 видов (высокомолекулярная гиалуроновая кислота. гидролизированный экстензин гидролизованная гиалуроновая кислота гидролизованнный коллаген гидролизованный коллаген гидролизованный протеин дрожжей гидролизованный соевый протеин гидролизованный хитин глицерин глутатион глюконолактон с активными эксфолиирующими частичками деонизированная вода диметикон дипептид-4 зеленый чай золотые частицы имбиря инкапсулированная) инкапсулированные микро-водоросли касторовое масло кислота гиалуроновая кокос коллаген комплекс ActiRose комплекс Detox One (детокс 1) комплекс Telosense Active комплекс из 7 видов растительных молочных масел (миндаль комплекс компонентов на основе гиалуроновой кислоты комплекс микросфер и моноолигомеров гиалуроновой кислоты комплекс пептидов и NCTF корня солодки кукуруза мадекассосид масла оливковое масло зародышей пшеницы масло макадамии. масло семян жожоба масло соевое матриксил медь трипептид-1 миндаль с цветками апельсина морской коллаген натуральная гиалуроновая кислота ниацинамид низкомолекулярная овес пальмитоил гидролизованных протеинов пшеницы пантенол пептиды плюмерии претокоферил природные сахариды растительные протеины растительный сахар Рамноза 10% ретинол сквалан сквален соя) среднемолекулярная стволовые клетки эдельвейса и яблока токоферола ацетат травяной комплекс трегалоза улиточный фильтрат фермент термофилов ферментированная фолиевая кислота феруловая кислота фиброластил V3D фильтрат ферментированных дрожжей фитокератин хроностим VII хроносферы NCTF хроносферы NCTFх10 центеллы азиатской циклометикон шлемника байкальского экстракт адениума экстракт алое вера экстракт алоэ экстракт алоэ вера экстракт арбуза экстракт арники экстракт арники горной экстракт астрагала экстракт барбадосского алоэ экстракт водорослей экстракт водорослей из Балтийского моря (Red Alga экстракт горечавки экстракт граната экстракт гриба санхван экстракт дрожжей экстракт дуналии колючей экстракт жемчуга экстракт женьшеня экстракт зверобоя продырявленного экстракт золота экстракт икры экстракт какао экстракт камелии китайской экстракт кизила лекарственного экстракт коллоидного золота экстракт коптиса японского экстракт корейского пострела экстракт корневища куркумы экстракт корня женьшеня красного экстракт корня солодки экстракт коры шелковицы белой экстракт лаванды экстракт ламинарии экстракт лилии тигровой экстракт листа камелии китайской экстракт лотоса индийского экстракт малины экстракт меда экстракт морских водорослей экстракт огурца экстракт папайи экстракт петрушки экстракт плодов японского перца экстракт полыни экстракт полыни горькойэкстракт горечавки желтой экстракт портулака экстракт портулака огородного экстракт сладкого миндаля экстракт сосны приморской экстракт тремеллы фукусовидной (гриб) экстракт тысячелистника экстракт фиалки экстракт фрезии экстракт цветов арники экстракт центеллы азианской экстракт центеллы азиатской экстракт шелка экстракт яблока экстракты аниса экстракты камелии экстракты розмарина лекарственного