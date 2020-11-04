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Смеситель для умывальника Milardo Volga VOLSB00M01

Артикул: 89126
  • Смеситель для умывальника Milardo Volga VOLSB00M01 - фото 1
  • Смеситель для умывальника Milardo Volga VOLSB00M01 - фото 2
Смеситель для умывальника Milardo Volga VOLSB00M01 - фото 1
Смеситель для умывальника Milardo Volga VOLSB00M01 - фото 2
1 530 руб. 
2 580 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 89126
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 7 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Volga
filter_noneТовар входит в коллекцию Volga
БрендMilardo
Тип товараСмесители для раковины
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий1
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастольный
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива88 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Россия
Высота излива61 мм
Тип управленияоднорычажный
Длина, см17
Ширина, см15
Высота, см8.5
Вес, кг1.5
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - на борт


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Самовывоз невозможен
Смеситель для умывальника Milardo Volga VOLSB00M01 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1530 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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