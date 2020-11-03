Набор посуды Rondell Flamme RDS-341

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Набор посуды Rondell RDS-341 Flamme – набор из трех предметов, включающий в себя две кастрюли и сотейник (с крышками). Предметы набора подойдут для любых плит, включая индукцию. Набор посуды Rondell RDS-341 Flamme выполнен из нержавеющей стали и станет незаменимым на кухне хозяйки.

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