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Главная Канцтовары Офисные принадлежности Ножи и коврики для резки Brauberg Нож канцелярский 18 мм BRAUBERG Delta, автофиксатор, цвет корпуса голубой, блистер

Нож канцелярский 18 мм BRAUBERG Delta, автофиксатор, цвет корпуса голубой, блистер

Артикул: 311251
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  • Нож канцелярский 18 мм BRAUBERG Delta, автофиксатор, цвет корпуса голубой, блистер - фото 1
  • Нож канцелярский 18 мм BRAUBERG Delta, автофиксатор, цвет корпуса голубой, блистер - фото 2
  • Нож канцелярский 18 мм BRAUBERG Delta, автофиксатор, цвет корпуса голубой, блистер - фото 3
  • Нож канцелярский 18 мм BRAUBERG Delta, автофиксатор, цвет корпуса голубой, блистер - фото 4
  • Нож канцелярский 18 мм BRAUBERG Delta, автофиксатор, цвет корпуса голубой, блистер - фото 5
  • Нож канцелярский 18 мм BRAUBERG Delta, автофиксатор, цвет корпуса голубой, блистер - фото 6
  • Нож канцелярский 18 мм BRAUBERG Delta, автофиксатор, цвет корпуса голубой, блистер - фото 7
  • Нож канцелярский 18 мм BRAUBERG Delta, автофиксатор, цвет корпуса голубой, блистер - фото 8
  • Нож канцелярский 18 мм BRAUBERG Delta, автофиксатор, цвет корпуса голубой, блистер - фото 9
Нож канцелярский 18 мм BRAUBERG Delta, автофиксатор, цвет корпуса голубой, блистер - фото 1
Нож канцелярский 18 мм BRAUBERG Delta, автофиксатор, цвет корпуса голубой, блистер - фото 2
Нож канцелярский 18 мм BRAUBERG Delta, автофиксатор, цвет корпуса голубой, блистер - фото 3
Нож канцелярский 18 мм BRAUBERG Delta, автофиксатор, цвет корпуса голубой, блистер - фото 4
Нож канцелярский 18 мм BRAUBERG Delta, автофиксатор, цвет корпуса голубой, блистер - фото 5
Нож канцелярский 18 мм BRAUBERG Delta, автофиксатор, цвет корпуса голубой, блистер - фото 6
Нож канцелярский 18 мм BRAUBERG Delta, автофиксатор, цвет корпуса голубой, блистер - фото 7
Нож канцелярский 18 мм BRAUBERG Delta, автофиксатор, цвет корпуса голубой, блистер - фото 8
Нож канцелярский 18 мм BRAUBERG Delta, автофиксатор, цвет корпуса голубой, блистер - фото 9
170 руб. 
Купить
Артикул: 311251
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Специальное лезвие из углеродистой стали шириной 18 мм движется по металлическим направляющим, фиксируется системой блокировки лезвия. Имеется надежный автоматический фиксатор длины лезвия, благодаря чему конструкция не деформируется при работе. Затупившийся конец лезвия легко удалить, отломив небольшой фрагмент. Стильный прочный пластиковый корпус голубого цвета. Поставляется в блистере в европодвесом.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту. Высокое качество по доступной цене.

С канцелярским ножом BRAUBERG "Delta" процесс резания станет удобным и быстрым! Спешите приобрести все необходимое для успешной трудовой деятельности в нашем интернет-магазине!



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Самовывоз невозможен
Нож канцелярский 18 мм BRAUBERG Delta, автофиксатор, цвет корпуса голубой, блистер - купить по цене 170 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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