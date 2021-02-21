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Главная Канцтовары Аксессуары для праздников Шары воздушные и аксессуары к ним Золотая Сказка Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА, 12(30см), КОМПЛЕКТ 50 шт., ассорти 10 цв., рис. Смайл, пакет

Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА, 12(30см), КОМПЛЕКТ 50 шт., ассорти 10 цв., рис. Смайл, пакет

Артикул: 311084
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  • Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА, 12(30см), КОМПЛЕКТ 50 шт., ассорти 10 цв., рис. Смайл, пакет - фото 1
  • Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА, 12(30см), КОМПЛЕКТ 50 шт., ассорти 10 цв., рис. Смайл, пакет - фото 2
  • Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА, 12(30см), КОМПЛЕКТ 50 шт., ассорти 10 цв., рис. Смайл, пакет - фото 3
  • Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА, 12(30см), КОМПЛЕКТ 50 шт., ассорти 10 цв., рис. Смайл, пакет - фото 4
  • Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА, 12(30см), КОМПЛЕКТ 50 шт., ассорти 10 цв., рис. Смайл, пакет - фото 5
  • Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА, 12(30см), КОМПЛЕКТ 50 шт., ассорти 10 цв., рис. Смайл, пакет - фото 6
Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА, 12(30см), КОМПЛЕКТ 50 шт., ассорти 10 цв., рис. Смайл, пакет - фото 1
Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА, 12(30см), КОМПЛЕКТ 50 шт., ассорти 10 цв., рис. Смайл, пакет - фото 2
Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА, 12(30см), КОМПЛЕКТ 50 шт., ассорти 10 цв., рис. Смайл, пакет - фото 3
Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА, 12(30см), КОМПЛЕКТ 50 шт., ассорти 10 цв., рис. Смайл, пакет - фото 4
Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА, 12(30см), КОМПЛЕКТ 50 шт., ассорти 10 цв., рис. Смайл, пакет - фото 5
Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА, 12(30см), КОМПЛЕКТ 50 шт., ассорти 10 цв., рис. Смайл, пакет - фото 6
310 руб. 
Купить
Артикул: 311084
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендЗолотая Сказка
Тип товара

Высококачественные шары классической формы с рисунком "Смайл". Изготовлены из натурального латекса, обеспечивающего прочность изделия при аккуратном использовании. Стандартный размер - 30 см. 50 шаров 10 разнообразных насыщенных цветов украсят любой интерьер.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Воздушные шары ЗОЛОТАЯ СКАЗКА создадут атмосферу праздника и хорошего настроения. Такое дополнение к подарку обеспечит счастливые улыбки окружающих.



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Самовывоз невозможен
Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА, 12(30см), КОМПЛЕКТ 50 шт., ассорти 10 цв., рис. Смайл, пакет - стоимость товара 310 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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