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Мезороллер 540 Игл 0,5Мм (540 Needles Derma Roller) Bradex Kz 0249.

Артикул: 110802
  • Мезороллер 540 Игл 0,5Мм (540 Needles Derma Roller) Bradex Kz 0249. - фото 1
  • Мезороллер 540 Игл 0,5Мм (540 Needles Derma Roller) Bradex Kz 0249. - фото 2
  • Мезороллер 540 Игл 0,5Мм (540 Needles Derma Roller) Bradex Kz 0249. - фото 3
Мезороллер 540 Игл 0,5Мм (540 Needles Derma Roller) Bradex Kz 0249. - фото 1
Мезороллер 540 Игл 0,5Мм (540 Needles Derma Roller) Bradex Kz 0249. - фото 2
Мезороллер 540 Игл 0,5Мм (540 Needles Derma Roller) Bradex Kz 0249. - фото 3
560 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 110802
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараМезороллер
Назначениедля кожи лица
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетинет
ПроизводствоКитай
Высота, см5
Длина, см17
Ширина, см5
Вес, кг0.09

Мезороллер Bradex Kz 0249 предназначен для ухода за кожей лица. Представляет собой валик с тончайшими иголками, образующими микро-проколы на коже для лучшего проникновения питательных веществ а также стимуляции естественного процесса выработки кожей эластина и коллагена. Не оставляет видимых следов, процесс абсолютно безболезненный. Мезороллер Bradex Kz 0249 поставляется в прозрачном пластиковом футляре.

Особенности и преимущества:

  • Количество игл - 540;
  • Глубина проникновения в кожу - 0.75 мм;
  • Материал - нержавеющая сталь и поликарбонат;
  • Подходит как для женщин, так и для мужчин.

Комплектация:

  • Мезороллер Bradex Kz 0249;
  • Футляр;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Мезороллер 540 Игл 0,5Мм (540 Needles Derma Roller) Bradex Kz 0249.

Видеообзор Мезороллер 540 Игл 0,5Мм (540 Needles Derma Roller) Bradex Kz 0249.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



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Самовывоз невозможен
Мезороллер 540 Игл 0,5Мм (540 Needles Derma Roller) Bradex Kz 0249. - по цене 560 руб. в Челябинске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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