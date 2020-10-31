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Загуститель волос EcoSapiens I Love Hair светло коричневый

Артикул: 111935
  • Загуститель волос EcoSapiens I Love Hair светло коричневый - фото 1
  • Загуститель волос EcoSapiens I Love Hair светло коричневый - фото 2
Загуститель волос EcoSapiens I Love Hair светло коричневый - фото 1
Загуститель волос EcoSapiens I Love Hair светло коричневый - фото 2
890 руб. 

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Артикул: 111935
В наличии
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БрендEcoSapiens
Тип товараЗагуститель для волос
Назначениедля волос
Назначениедля кожи головы
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетинет
ПроизводствоГермания
Высота, см9
Длина, см5
Ширина, см5
Вес, кг0.05

Загуститель для волос EcoSapiens I Love Hair (светло-коричневый) представляет собой порошок из натуральных ингредиентов, который наносится на тонкие или редкие волосы с целью придания им вида пышных и здоровых волос. Легко наносится, надежно держится. Может использоваться как с закрепляющими лаками, так и отдельно. Не содержит вредных компонентов, не вызывает аллергии. Загуститель для волос EcoSapiens I Love Hair (светло-коричневый) легко смывается обычным шампунем, рекомендован для ежедневного применения.

Особенности:

  • Рекомендован как женщинам, так и мужчинам;
  • Используется при редких и тонких волосах;
  • Подходит для использования после операции по трансплантации волос;
  • Скрывает обширные залысины и широкие проборы;
  • Не вызывает аллергии;
  • Без труда смывается обычным шампунем.

Комплектация:

  • Загуститель для волос EcoSapiens I Love Hair (светло-коричневый);
  • Инструкция;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Видео:

Видеообзор на Загуститель волос EcoSapiens I Love Hair светло коричневый

Видеообзор Загуститель волос EcoSapiens I Love Hair светло коричневый



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Загуститель волос EcoSapiens I Love Hair светло коричневый - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 890 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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