Загуститель волос EcoSapiens I Love Hair светло коричневый

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|Бренд
|EcoSapiens
|Тип товара
|Загуститель для волос
|Назначение
|для волос
|Назначение
|для кожи головы
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|нет
|Производство
|Германия
|Высота, см
|9
|Длина, см
|5
|Ширина, см
|5
|Вес, кг
|0.05
Загуститель для волос EcoSapiens I Love Hair (светло-коричневый) представляет собой порошок из натуральных ингредиентов, который наносится на тонкие или редкие волосы с целью придания им вида пышных и здоровых волос. Легко наносится, надежно держится. Может использоваться как с закрепляющими лаками, так и отдельно. Не содержит вредных компонентов, не вызывает аллергии. Загуститель для волос EcoSapiens I Love Hair (светло-коричневый) легко смывается обычным шампунем, рекомендован для ежедневного применения.
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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