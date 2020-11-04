Массажер Bradex Здоровая спина Kz 0096

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Массажер для тела
|Назначение
|для любой области тела
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|да
|Работа от прикуривателя (в автомобиле)
|нет
|Производство
|Китай
|Высота, см
|3
|Длина, см
|56
|Функции и режимы
|постукивание
|Ширина, см
|38
|Вес, кг
|2.8
Массажер Bradex KZ 0096 предназначен для поддержания в тонусе мышц спины, шейно-плечевого отдела, талии, бедер. Используется для избавления от лишних жировых отложений, позволяет расслабить напряженные мышцы, оказывает оздоровительное воздействие на весь организм за счет стимуляции кровотока и активизации насыщения тканей и органов кислородом. Имеет удобную воротниковую форму, две закольцованные ручки. Управление массажером Bradex KZ 0096 интуитивно-понятно, панель находится в зоне, удобной для доступа с правой руки.Особенности:
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
Обратите внимание: в интернет-магазине КотоФото вы также можете купить аппликатор Ляпко.
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