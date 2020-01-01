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витамины С и Е

витамины Е и С

Витамины Е и С

Зона применения

Коллекция

Не содержит

что при недостаточном количестве средства

уровень защиты будет значительно ниже.

потоотделения. Наносите щедро на всю поверхность тела. Помните

особенно после купания

наносить на кожу лица и тела

наносите солнцезащитные средства перед выходом на солнце. Повторяйте нанесение

Объем

Пол

для всех

Применение

а также обновляйте средство во время пребывания на солнце. Недостаточное количество средства снижает уровень защиты кожи

аккуратно вмассировать до полного впитывания. При постоянном нахождении на солнце обновлять каждые 2 часа.

включая область вокруг глаз

вокруг скул

выдавите немного крема

выдавите немного крема и нанесите на очищенную кожу тонким слоем. Равномерно распределите средство по всему лицу

гелиотан

глицерин

дай впитаться

дайте впитаться. Особое внимание уделите наиболее нежным местам

декольте и кистей рук за 15 минут до выхода на солнце ежедневно или после профессиональной процедуры. Во время пребывания на пляже наносите слой крема не реже

декольте и кистей рук за 15 минут до выхода на солнце ежедневно или после профессиональной процедуры. Расход на одно применение на одну зону от 1 мл. Меры предосторожности: не наносить на повреждённую кожу

диоксид титана

за 15-30 минут до выхода из дома. Легкими похлопывающими движениями для лучшего впитывания

за 30 минут до выхода на солнце

за 30 минут до выхода на солнце нанести средство в достаточном количестве ровным слоем на лицо

за 30 минут до выхода на солнце нанести средство ровным слоем и в достаточном количестве на кожу лица

за 30 минут до выхода на солнце равномерно нанести средство на кожу лица и тела. Повторять нанесение средства каждые 2 часа

используйте утром на последнем шаге ухода за кожей лица. Выдавите необходимое количество средства на пальцы и равномерно нанесите на кожу

как вспотели или использовали полотенце

как выйти на улицу

как последний этап ухода за кожей

которые быстро обгорают: области под глазами

которые легко подвергаются воздействию УФ-лучей (избегайте областей глаз)

легкими массажными движениями равномерно нанесите на чистую кожу лица и тела

масла бурити

массирующими движениями на последнем этапе ежедневного ухода

мягко распределите крем на последнем шаге ухода за кожей

на необходимые участки тела.

на очищенную и тонизированную кожу нанесите немного крема и равномерно распределите до полного впитывания

на очищенную и тонизированную кожу нанести немного крема. Равномерно распределить средство и дать впитаться

на последнем базовом этапе ухода за кожей нанесите небольшое количество средства на лицо и шею. Лёгкими похлопывающими движениями распределите средство.

на последнем шаге базового ухода за кожей или после нанесения макияжа слегка нанесите на лицо

на последнем этапе основного ухода за кожей Возьмите достаточное количество и нанесите на области

на последнем этапе по уходу за кожей нанесите солнцезащитный гель на необъодимык участки кожи.

на последнем этапе ухода за кожей равномерно распределите средство по массажным линиям лица

на самом последнем этапе ухода за кожеи? (после увлажняющего крема)

нанеси средство на последнем этапе ухода на кожу лица и тела

нанесите достаточное количества крема на лицо

нанесите защиту от УФ на зону вокруг глаз

нанесите крем на лицо и область декольте перед выходом на солнце

нанесите на лицо и равномерно распределите. Бережно втирайте в кожу массажными движениями. Перед использованием крема рекомендуется нанести тонер и сыворотку. Продукт подходит для ежедневного использования

нанесите небольшое количество продукта на кожу лица и шеи

нанесите необходимое количество крема за 30 минут до выхода на улицу. Обновляйте защитный слой по мере необходимости

нанесите необходимое количество крема на открытые участки кожи

нанесите обильно и легко при необходимости разотрите на коже. Нанесите повторно

нанесите равномерно на кожу лица и тела

нанесите средство на открытые участки кожи

нанесите средство на очищенную тонизированную кожу и мягко распределите по массажным линиям

нанесите средство перед выходом на солнце. Дать впитаться

нанесите стик на последнем шаге ухода за кожей

нанести завершающим этапом утреннего ухода за кожей за 20 минут до выхода на солнце. При длительном пребывании – повторять нанесение

нанести заключительным этапом ухода за кожей за 5-10 минут до выхода на солнце.

нанести крем за 5-10 минут до выхода на солнце

нанести крем завершающим этапом регулярного ухода

нанести крем заключительным этапом ухода за кожей за 5-10 минут до выхода на солнце

нанести крем на лицо и открытые участки кожи

нанести крем на чистую сухую кожу за 15-20 минут до выхода на солнце.

нанести крем на чистую сухую кожу лица и шеи

нанести крем перед выходом на солнце

нанести на все тело перед выходом на солнце

нанести на кожу за 20-30 минут до выхода на солнце

нанести на кожу завершающим этапом макияж

нанести на кожу лица и тела за 15-20 минут до выхода на открытое солнце

нанести на лицо и открытые участки тела за 15–20 мин до выхода на солнце. При продолжительных солнечных ваннах и купании повторять нанесение крема через каждые 2 ч.

нанести на открытые участки кожи

нанести на чистую сухую кожу за 20 минут до выхода на солнце

нанести необходимое количество крема на предварительно очищенную и тонизированную кожу лица и шеи

нанести после обычного ежедневного ухода перед выходом на улицу за 20 минут минимум

нанести средство на кожу лица и шеи за несколько минут до выхода на солнце

нанести средство равномерным

наносите крем на кожу мягкими

наносите крем-гель на лицо и тело перед принятием солнечной ванны или сеанса в солярии

наносите молочко перед солнечной экспозицией. Обновляйте аппликацию каждые 2 часа или после вытирания полотенцем

наносите на кожу лица каждое утро после увлажняющего средства Sothys. В случае принятия интенсивных солнечных ванн время от времени повторяйте нанесение. Не наносите на кожу вокруг глаз. Избегайте контакта продукта с одеждой

наносите на кожу после инсоляции легкими массажными движениями

наносите перед выходом на солнце. Наносите регулярно для сохранения защиты.

наносите перед солнечной экспозицией

наносите перед солнечной экспозицией. Обновляйте аппликацию каждые 2 часа или после вытирания полотенцем

наносите спрей на кожу в достаточном количество перед каждым выходом на солнце (например

наносите щедро на всю поверхность тела

наносится под любым углом в радиусе 360 градусов.

наносить на губы перед выходом на солнце и далее по мере необходимости.

наносить на кожу лица за 20 минут до выхода на прямые солнечные лучи

наносить на кожу перед выходом на солнце. Избегайте нанесения на деликатные зоны

наносить на кожу перед выходом на солнце. Избегайте нанесения на деликатные зоны.

наносить на кожу перед выходом на улицу. При длительном нахождении на солнце наносить крем повторно каждые 2 часа или по мере необходимости (после каждого купания). Упаковки хватает на 5-7 применений.

наносить на кожу перед выходом на улицу. При длительном нахождении на солнце рекомендуется наносить крем каждые 2 часа или по мере необходимости

наносить на лицо или тело перед инсоляцией. При длительном нахождении на солнце наносить крем повторно по мере необходимости.

наносить на сухую чистую кожу лица

наносить на чувствительные зоны перед поя­влением на солнце

наносить перед выходом на улицу

например

начиная с внутренней части и работая наружу

не оставляя необработанных участков. Крем можно применять не только для лица

не оставляя необработанных участков. Продукт можно использовать ежедневно перед выходом на улицу

небольшое количество крема легкими похлопывающими движениями нанести на чистую

необходимое количество крема нанесите равномерно на кожу

но и для всего тела.

ног и т.д. Наносите средство за 30 минут до выхода на солнце. За 30 минут молочко полностью впитается и будет готово защищать ваш

нос и лоб. Выдавите достаточное количество крема на ладонь и массажными движениями вотрите в кожу шеи

носа и других участков тела для предупреждения сухости и преждевременного старения

обильно нанесите крем на кожу перед выходом на солнце. Для поддержания эффективности солнцезащитного средства наносите его повторно

область декольте и руки

особенно после купания или после того

особенно при длительном пребывании на солнце и после каждого купания.

особенно при купании

перед выходом на солнце нанести небольшое количество крема на открытые участки лица и тела

перед использованием флакон-спрей встряхнуть! Наносить средство перед солнечной экспозицией

перед тем

перламутровый пигмент

подготовьте лицо к нанесению средства с помощью очищающих процедур. Выдавите немного крема и нанесите на кожу тонким слоем. Равномерно распределите средство

после каждого купания.

после очищения кожи нанесите крем на лицо. Используйте перед выходом на солнечное воздействие. Обновляйте покрытие каждые 2-3 часа пребывания на солнце

потовыделении или использовании полотенца.

потоотделении или использовании полотенца.

при длительном пребывании обновлять каждые 2 часа

процедуру повто­рять как можно чаще

равномерно распределив его. Рекомендуется использовать не менее чем за полчаса до выхода на открытое солнце. Обновлять каждый 2-3 часа.

равномерно распределив по коже тела и волосам. Обновлять аппликацию каждые 2 часа или после вытирания полотенцем. Даже применяя солнцезащитные средства

равномерно распределить. Обновлять защиту каждые несколько часов

равномерно распределяя до полного впитывания

равномерно распределяя до полного впитывания.

распределите до полного впитывания. Повторите процедуру при необходимости.

распределите и дайте впитаться. При необходимости повторите.

распределите и оставьте до полного впитывания

распылите средство завершающим этапом ухода на кожу с расстояния 20 см. Рекомендуем наносить спрей за 20 минут до выхода на улицу

распылите средство на кожу на расстоянии 20 см. Обновляйте каждые 2-3 часа. Можно использовать поверх макияжа

рубиновая пудра

рук

сведите пребывание на открытом солнце к минимуму

столько раз сколько потребуется.

толстым слоем наносите на кожу лица и тела каждый раз перед выходом на солнце. Время от времени повторяйте нанесение. Не наносите на кожу вокруг глаз. Избегайте контакта продукта с одеждой

тонким слоем на открытые участки кожи

тонким слоем на открытые участки кожи.

требуется около 6-ти распылений на предплечье взрослого человека*). Повторяйте нанесение как можно чаще

тщательно встряхните флакон перед использованием! Наносите средство перед солнечной экспозицией. Обновляйте аппликацию каждые 2 часа или после вытирания полотенцем

тщательно встряхните флакон перед использованием. Наносите средство перед солнечной экспозицией. Обновляйте аппликацию каждые 2 часа или после вытирания полотенцем

увлажненную тоником или термальной водой кожу

ушей

уши

чем каждые 3 часа.

шеи

шеи и зоны декольте. Для поддержания защитного действия повторяйте нанесение средства каждые 2 часа

шею

шею и зону декольте. Для поддержания защитного действия повторяйте нанесение средства каждые 2 часа