так что сначала необходимо нанести тени для век. При необходимости накладные ресницы можно подрезать по ширине. Небольшое количество клея наносится на основание ресниц. С помощью пинцета ресницы накладываются как можно ближе к линии роста волос натуральных ресниц и прижимаются к ней. При желании можно нанести на ресницы тушь или просто аккуратно ра