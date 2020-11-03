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Кастрюля Rondell Admiring 20 см 3,8 л RDS-725

Артикул: 97423
Кастрюля RONDELL RDS-725 3,8 л Admiring
3 090 руб. 
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+ 72 КэтКоинов
Артикул: 97423
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRondell
Тип товараКастрюля
Объем, л3.8
Диаметр, см20
Вес, кг1.36
Внутреннее покрытиебез покрытия
Крышка в комплектеда
Материал крышкитермостойкое стекло и нержавеющая сталь
Материал ручки (-ек)нержавеющая сталь
Кастрюля RDS – 725 имеет внутренние отметки литража, что позволит четко следовать рецептам пригоовления блюд. Силиконовый обод крышки минимизировать вероятность сколов при падении


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Самовывоз невозможен
Кастрюля Rondell Admiring 20 см 3,8 л RDS-725 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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