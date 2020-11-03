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Ингалятор ультразвуковой Little Doctor LD-207u

Артикул: 92531
  • Ингалятор ультразвуковой Little Doctor Ld-207u - фото 1
  • Ингалятор ультразвуковой Little Doctor Ld-207u - фото 2
  • Ингалятор ультразвуковой Little Doctor Ld-207u - фото 3
Ингалятор ультразвуковой Little Doctor Ld-207u - фото 1
Ингалятор ультразвуковой Little Doctor Ld-207u - фото 2
Ингалятор ультразвуковой Little Doctor Ld-207u - фото 3
3 600 руб. 
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+ 53 КэтКоинов
Артикул: 92531
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — Гарантия 1 года.
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLittle Doctor
Тип товараИнгалятор (небулайзер)
Адаптер питаниянет
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетида
Тип ингалятораультразвуковой
Тип маскивзрослая
Тип маскидетская
Тип маскидетская малая
Вес, кг0.3
Высота, см4.5
Длина, см12
Емкость резервуара для лекарства, мл8
ПроизводствоКитай
Сумка в комплектеесть
Ширина, см6.5
Ингалятор ультразвуковой Little Doctor Ld-207u - ультразвуковой. Маска в комплекте взрослая, детская, детская малая. Объем емкости для лекарств - 8 мл.

Комплектация:

  • Ингалятор Little Doctor LD-207U
  • Две маски (взрослая, детская)
  • Два мундштука
  • Инструкция
  • Гарантйный талон
  • Упаковка

Видео:

Видеообзор на Ингалятор ультразвуковой Little Doctor LD-207u

Видеообзор Ингалятор ультразвуковой Little Doctor LD-207u

 



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Самовывоз невозможен
Ингалятор ультразвуковой Little Doctor LD-207u - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3600 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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