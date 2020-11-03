Внешний аккумулятор Rombica NEO NS50Y Yellow

|Безопасный возврат 14 дней
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Rombica
|Тип товара
|Внешний аккумулятор
|Емкость, mAh
|5000
|Одновременная зарядка двух устройств
|нет
|Зарядка ноутбуков
|нет
|Макс. выходной ток, А
|1
|Переходник на Apple 30 pin
|нет
|Переходник на Apple 8 pin (Lightning)
|нет
|Переходник на micro USB
|есть
|Индикатор заряда
|есть
|Цвет
|желтый
|Вес, г
|100
Похожие товары
Телефон для звонков в Тольятти
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв