Пуско-зарядное устройство Quattro Elementi Tech Boost 520 (771-466)

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|Этот товар можно купить в рассрочку от 2 089 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Quattro Elementi
|Тип товара
|Зарядное устройство
|Выходное напряжение
|1224
|Мощность, Вт
|1600
|Напряжение питания
|220
|Стартовый ток, А
|300
|Ток зарядки, А
|75
|Высота, см
|31
|Длина, см
|61
|Ширина, см
|41
|Вес, кг
|25,5
|Напряжение
|220 В
|Зарядный ток максимальный
|А 75
|Пусковой ток максимальный
|А 450
|Напряжение заряда
|В 12/24
|Зарядный ток номинальный
|А 50
|Макс. потреб. мощность зарядного устройства
|1.6 Вт
|Пусковой ток номинальный
|А 280
|Макс. потреб. мощность пускового устройства
|10 Вт
|Вес
|26кг
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