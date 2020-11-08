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Бур DEWALT DT9642-QZ SDS+ INDUSTRIAL, 8 х 210мм

Артикул: 228656
Бур DEWALT DT9642-QZ SDS+ INDUSTRIAL, 8 х 210мм
170 руб. 
270 руб. 
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Артикул: 228656
В наличии
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БрендDeWalt
Тип товараБур
Дополнительнотип хвостовика - SDS+
Назначениедля бетона, для кирпича
Размеры, мм8х210
Бур DT9642-QZ является сменным элементом для перфораторов, имеющих тип патрона SDS+. Благодаря двум твердосплавным, равномерно функционирующим режущим кромкам оснастка легко проходит сквозь обрабатываемую поверхность. Отцентрированное коническое острие способствует сверлению в точно намеченном месте.


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Бур DEWALT DT9642-QZ SDS+ INDUSTRIAL, 8 х 210мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 170 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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