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Мягкий пилинг, с нежной гелевой текстурой, эффективно очищает кожу от загрязнений, излишков себума и ороговевших клеток, очищает поры от сальных пробок и черных точек и стимулирует их сужение, устраняет шелушения и тусклый цвет лица. Муцин оказывает активное успокаивающее, осветляющее, регенерирующее, омолаживающее и лифтинг действие, способствует синтезу собственного коллагена, рассасыванию застойных пятен, шрамов, рубцов и следов постакне.

Пилинг-гель с улиточным муцином 3W Clinic Snail Mucus Peeling Gel - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.