Антивозрастная пептидная эмульсия для лица Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle and Whitening Emulsion

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Антивозрастная эмульсия для лица с содержанием SYN-AKE 4% (синтетический пептид, схожий по своим свойствам и составу со змеиным ядом). Данное вещество оказывает расслабляющее действие на мышцы, тем самым количество морщин заметно сокращается изнутри, способствует повышению иммунитета кожи. Это действие нередко сравнивают с ботокс - эффектом. Аденозин помогает бороться с возрастными изменениями, арбутин и экстракт огурца осветляет пигментацию, темные пятна, постакне и веснушки. Содержит коллаген, который обеспечивает влагу для кожи.

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