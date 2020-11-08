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Главная Парфюмерия и косметика Уход за волосами Маски для волос The Saem Маска паровая для поврежденных волос The Saem Secret Pure Steam Hair Mask 15гр/5гр

Маска паровая для поврежденных волос The Saem Secret Pure Steam Hair Mask 15гр/5гр

Артикул: 227523
Маска паровая для поврежденных волос The Saem Secret Pure Steam Hair Mask 15гр/5гр
310 руб. 
420 руб. 

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Артикул: 227523
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМаски для волос
Тип средствамаска для волос
Тип волосдля всех типов
Полдля всех
Эффект от использованиявосстанавливающий, выпрямляющий, питающий
Применениепосле нанесения маски на тщательно промытые и подсушенные волосы следует надеть на голову специальную шапочку, которая в процессе создаст паровой эффект, и слегка помассировать так, чтобы средство впиталась в кожу головы
КоллекцияThe Saem Secret Pure Steam Hair Mask
Страна бренда Южная Корея
Объем15+5 г
Активные компонентымасло камелии, протеины шелка
Восстанавливающая паровая маска организует улучшение состава волос, придает им здоровый блеск, выпрямляет по всей длине и предупреждает появление секущих концов. Маска The Saem Secret Pure Steam Hair Mask питает волосы полезными микроэлементами и оберегает их от выпадения. В состав вещества входит целый комплекс провитаминов и минералов, а также масло камелии и протеины шелка.


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Самовывоз невозможен
Маска паровая для поврежденных волос The Saem Secret Pure Steam Hair Mask 15гр/5гр - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 310 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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