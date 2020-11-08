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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пенки для умывания The Saem Пенка увлажняющая очищающая с экстрактом чайного дерева The Saem Healing Tea Garden Tea Tree Cleansing Foam 150мл

Пенка увлажняющая очищающая с экстрактом чайного дерева The Saem Healing Tea Garden Tea Tree Cleansing Foam 150мл

Артикул: 224933
Пенка увлажняющая очищающая с экстрактом чайного дерева The Saem Healing Tea Garden Tea Tree Cleansing Foam 150мл
390 руб. 
530 руб. 

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Артикул: 224933
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БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствапенка для лица
Тип коживсе типы
Возрастной диапазонвзрослый
Эффект от использованияочищающий
КоллекцияThe Saem Healing Tea Garden Tea Tree Cleansing Foam
Применениенанесите пену на влажную кожу лица, массажными движениями. После умойтесь теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150 мл
Не содержитбез спирта, без парабенов, без сульфатов
Активные компонентыэкстракт чайного дерева
Увлажняющая и очищающая пенка с экстрактом чайного дерева создает микро-пену, которая легче проникает в поры, способствуя более тщательному очищению. Улучшает микроциркуляцию кожи, снижает отечность тканей лица, оказывает бактерицидное действие, укрепляет стенки сосудов. Удаляет ежедневные загрязнения и макияж (не водостойкий)


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Самовывоз невозможен
Пенка увлажняющая очищающая с экстрактом чайного дерева The Saem Healing Tea Garden Tea Tree Cleansing Foam 150мл - купить по цене 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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