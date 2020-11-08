Швейная машина Singer Simple 3223 красный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Singer
|Тип товара
|Швейные машины
|Быстрая смена лапки
|да
|Количество строчек
|23
|Максимальная длина стежка
|4
|Максимальная ширина стежка
|5
|Максимальный подъем лапки
|10
|Особенности
|Полуавтоматическое выметывание прямой бельевой петли за 4 переключения без поворота ткани. 6 основных, 7 эластичных и 9 декоративных строчек, а также 1 полуавтоматическая петля - идеально подойдет для рукоделия, домашнего декора, шитья одежды и многого другого!
|Отсек для хранения принадлежностей
|да
|Подсветка
|да
|Подтип
|электромеханическая
|Реверс
|да
|Регулировка длины строчки
|да
|Рукавная платформа
|да
|Ручка для переноски
|да
|Скорость шитья, ст/мин
|750
|Цвет
|красный
|Челнок
|вертикальный
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