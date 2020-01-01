вспеньте выполняя массаж лица в течение шага 6 используется в душе для ухода за телом крем нанести на соответствующие участки тела масло нанести на кожу и распределить легкими массирующими движениями нанесите небольшое количество крема на лицо и тело после принятие душа. Вотрите массажными движениями и дайте средству хорошо впитаться. нанесите небольшое количество масла на тело массажными действиями нанесите средство на влажную мочалку нанести необходимое количество на очищенную кожу массирующими движениями до полного впитывания небольшое количество масла разогреть в ладонях и нанести на чистую кожу тела. Тщательно распределить до впитывания массажными движениями. периодически добавлять масло Unstress Multi-Vitamin Supplement на ладони подходит для массажа промассируйте кожу сделать массаж смойте пену теплой водой смягчает ступни ног ухода за волосами