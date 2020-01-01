В комплекте 2 насадки-концентратор 2 насадки-концентратора 2 профессиональные насадки с концентратором 2 профессиональные щелевые насадки (стандартная и для длинных волос). 3 концентратора (шириной 60 75 и 90мм) большая круглая щетка диффузор документация инструкция концентратор круглая щетка насадка - концентратор 2 шт насадка концентратор 60 мм насадка концентратор 75 мм насадка стайлинг-концентратор насадка-концентратор насадка-трансформер насадки:концентратор ненагревающаяся насадка Touch Me плоская щетка полукруглая щетка-расческа упаковка фен футляр щелевая насадка-концентратор воздуха

Длина сетевого шнура 1,2 м. 1,8 1,8 м. 1.2 1.7 1.75 1.8 1.8 м 2 2 м. 2,7 2,8 2,8 м. 3 3 м.

Дополнительная информация Петля для подвешивания Профессиональный мотор переменного тока Складная ручка Съемный предохранительный фильтр Съемный фильтр автоматический выбор напряжения давление воздуха 27 мбар защита шнура от перекручивания керамическое и турмалиновое покрытие решетки керамическое покрытие нагревательного элемента керамическое покрытие решеток компактный размер мотор АС переключение электропитания 220/110 В петля для подвешивания покрытие SOFT TOUCH покрытие Soft Touch покрытие решетки - Cashmere Keratin производительность 79 м?/час производительность 97 м?/час профессиональный AC двигатель равномерное распределение тепла режим бесшумной сушки ресурс работы 2000 часов решетка содержит питательное аргановое масло система Soft Touch складная ручка скорость воздушного потока: 148 км/ч скорость воздушного потока: 160 км/ч сумка для хранения съемный металлический фильтр съемный предохранительный фильтр съемный фильтр съёмный воздушный фильтр термосенсор турборежим турмалиновая ионизация турмалиновое покрытие решетки турмалиновый ионизатор

Защита от перегрева да

есть

нет

Индикация включения нет

Количество режимов интенсивности воздушного потока 2

3

Количество режимов нагрева 1 2 3 4 5

Мощность 650 850 1000 1200 1400 1500 1600 1800 2000 2100 2150 2200 2200 Вт 2300 2400