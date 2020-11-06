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Виниловая пластинка Young, Neil, Storytone (0093624932390)

Артикул: 99642
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Виниловая Пластинка Young, Neil Storytone
5 220 руб. 
6 870 руб. 
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+ 141 КэтКоинов
Артикул: 99642
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в рассрочку от 218 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция YOUNG, NEIL
filter_noneТовар входит в коллекцию YOUNG, NEIL
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode93624932390
ИсполнительYOUNG, NEIL
Альбом (сингл)STORYTONE
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза16.12.2014

Track List

A1Plastic Flowers4:07
A2Who's Gonna Stand Up?3:51
A3I Want To Drive My Car2:27
A4Glimmer3:12
A5Say Hello To Chicago5:11
B1Tumbleweed3:28
B2Like You Used To Do2:41
B3I'm Glad I Found You3:29
B4When I Watch You Sleeping5:27
B5All Those Dreams3:50
C1Plastic Flowers4:06
C2Who's Gonna Stand Up?4:24
C3I Want To Drive My Car3:13
C4Glimmer5:02
C5Say Hello To Chicago4:56
D1Tumbleweed3:39
D2Like You Used To Do2:41
D3I'm Glad I Found You3:44
D4When I Watch You Sleeping5:35
D5All Those Dreams4:15


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Young, Neil, Storytone (0093624932390) - данный товар вы можете купить по цене по цене 5220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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