Виниловая пластинка Young, Neil, Storytone (0093624932390)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|93624932390
|Исполнитель
|YOUNG, NEIL
|Альбом (сингл)
|STORYTONE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|16.12.2014
|A1
|Plastic Flowers
|4:07
|A2
|Who's Gonna Stand Up?
|3:51
|A3
|I Want To Drive My Car
|2:27
|A4
|Glimmer
|3:12
|A5
|Say Hello To Chicago
|5:11
|B1
|Tumbleweed
|3:28
|B2
|Like You Used To Do
|2:41
|B3
|I'm Glad I Found You
|3:29
|B4
|When I Watch You Sleeping
|5:27
|B5
|All Those Dreams
|3:50
|C1
|Plastic Flowers
|4:06
|C2
|Who's Gonna Stand Up?
|4:24
|C3
|I Want To Drive My Car
|3:13
|C4
|Glimmer
|5:02
|C5
|Say Hello To Chicago
|4:56
|D1
|Tumbleweed
|3:39
|D2
|Like You Used To Do
|2:41
|D3
|I'm Glad I Found You
|3:44
|D4
|When I Watch You Sleeping
|5:35
|D5
|All Those Dreams
|4:15
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