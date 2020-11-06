Виниловая пластинка Yes, Yes Album (Remastered) (0081227368319)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227368319
|Исполнитель
|Yes
|Альбом (сингл)
|YES ALBUM
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Лэйбл
|Warner Music
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Yours Is No Disgrace
|9:36
|A2
|Clap
|3:07
|Starship Trooper
|(9:23)
|A3.a
|Life Seeker
|A3.b
|Disillusion
|A3.c
|Wurm
|I've Seen All Good People
|(6:47)
|B1.a
|Your Move
|B1.b
|All Good People
|B2
|A Venture
|3:13
|B3
|Perpetual Change
|8:50
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