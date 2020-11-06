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Виниловая пластинка Walk The Moon, You Are Not Alone: Live At The Greek (Remastered) (0889853015719)

Артикул: 99610
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Виниловая Пластинка Walk The Moon You Are Not Alone: Live At The Greek
2 510 руб. 
3 300 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 99610
В наличии
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БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode889853015719
ИсполнительWalk The Moon
Альбом (сингл)YOU ARE NOT ALONE: LIVE AT THE GREEK
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
ЛэйблSony Music
Дата релиза15.04.2016
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1Jenny
A2Sidekick
A3Avalanche
A4Different Colors
A5Tightrope
B1Down In The Dumps
B2Come Under The Covers
B3Up 2 U
B4Work This Body
C1Portugal
C2Aquaman
C3Lisa Baby
D1I Can Lift A Car
D2Shut Up And Dance
D3Anna Sun


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Виниловая пластинка Walk The Moon, You Are Not Alone: Live At The Greek (Remastered) (0889853015719) - этот товар вы можете купить по цене 2510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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