Виниловая пластинка Walk The Moon, You Are Not Alone: Live At The Greek (Remastered) (0889853015719)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|889853015719
|Исполнитель
|Walk The Moon
|Альбом (сингл)
|YOU ARE NOT ALONE: LIVE AT THE GREEK
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|15.04.2016
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Jenny
|A2
|Sidekick
|A3
|Avalanche
|A4
|Different Colors
|A5
|Tightrope
|B1
|Down In The Dumps
|B2
|Come Under The Covers
|B3
|Up 2 U
|B4
|Work This Body
|C1
|Portugal
|C2
|Aquaman
|C3
|Lisa Baby
|D1
|I Can Lift A Car
|D2
|Shut Up And Dance
|D3
|Anna Sun
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв