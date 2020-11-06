Виниловая пластинка Telephone, Crache Ton Venin (0825646085422)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646085422
|Исполнитель
|Telephone
|Альбом (сингл)
|CRACHE TON VENIN
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|20.11.2015
|A1
|Crache Ton Venin
|5:00
|A2
|Fait Divers
|3:15
|A3
|J'Suis Parti De Chez Mes Parents
|2:40
|A4
|Facile
|3:12
|A5
|La Bombe Humaine
|4:20
|B1
|J'Sais Pas Quoi Faire
|3:35
|B2
|Ne Me Regarde Pas
|B3
|Regarde Moi
|5:35
|B4
|Un Peu De Ton Amour
|2:37
|B5
|Tu Vas Me Manquer
|5:50
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