Виниловая пластинка OST, Footloose (0888751209916)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888751209916
|Исполнитель
|Ost
|Альбом (сингл)
|FOOTLOOSE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|29.01.2016
|A1
|Kenny Loggins – Footloose
|3:48
|A2
|Deniece Williams – Let's Hear It For The Boy
|4:22
|A3
|Mike Reno, Ann Wilson – Almost Paradise...Love Theme From FOOTLOOSE
|3:48
|A4
|Bonnie Tyler – Holding Out For A Hero
|5:51
|B1
|Shalamar – Dancing In The Sheets
|4:05
|B2
|Kenny Loggins – I'm Free (Heaven Helps The Man)
|3:47
|B3
|Karla Bonoff – Somebody's Eyes
|3:28
|B4
|Sammy Hagar – The Girl Gets Around
|3:23
|B5
|Moving Pictures (2) – Never
|3:47
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