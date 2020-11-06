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Виниловая пластинка OST, Footloose (0888751209916)

Артикул: 99271
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Виниловая Пластинка Ost Footloose
1 330 руб. 
1 750 руб. 
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Артикул: 99271
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция OST
filter_noneТовар входит в коллекцию OST
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888751209916
ИсполнительOst
Альбом (сингл)FOOTLOOSE
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблSony Music
Дата релиза29.01.2016

Track List

A1Kenny Loggins – Footloose3:48
A2Deniece Williams – Let's Hear It For The Boy4:22
A3Mike Reno, Ann Wilson – Almost Paradise...Love Theme From FOOTLOOSE3:48
A4Bonnie Tyler – Holding Out For A Hero5:51
B1Shalamar – Dancing In The Sheets4:05
B2Kenny Loggins – I'm Free (Heaven Helps The Man)3:47
B3Karla Bonoff – Somebody's Eyes3:28
B4Sammy Hagar – The Girl Gets Around3:23
B5Moving Pictures (2) – Never3:47


Теги товара: Ost.


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Виниловая пластинка OST, Footloose (0888751209916) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1330 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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