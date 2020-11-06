8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Виниловая пластинка Kraftwerk, Techno Pop (Remastered) (5099996605011)

Артикул: 99064
Скидка до 750 рублей на пластинки!
Виниловая Пластинка Kraftwerk Techno Pop
2 090 руб. 
2 750 руб. 
Купить
+ 57 КэтКоинов
Артикул: 99064
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
Коллекция KRAFTWERK
filter_noneТовар входит в коллекцию KRAFTWERK
БрендParlophone
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode5099996605011
ИсполнительKraftwerk
Альбом (сингл)TECHNO POP
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблParlophone (Warner Music)
Дата релиза13.11.2009
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1Boing Boom Tschak2:58
A2Techno Pop7:42
A3Musique Non Stop5:44
B1The Telephone Call3:50
B2House Phone4:56
B3Sex Object6:51
B4Electric Cafe4:17


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Kraftwerk, Techno Pop (Remastered) (5099996605011) - этот товар вы можете купить по цене 2090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...