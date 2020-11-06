Виниловая пластинка Kraftwerk, Techno Pop (Remastered) (5099996605011)

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|Бренд
|Parlophone
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|5099996605011
|Исполнитель
|Kraftwerk
|Альбом (сингл)
|TECHNO POP
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Parlophone (Warner Music)
|Дата релиза
|13.11.2009
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Boing Boom Tschak
|2:58
|A2
|Techno Pop
|7:42
|A3
|Musique Non Stop
|5:44
|B1
|The Telephone Call
|3:50
|B2
|House Phone
|4:56
|B3
|Sex Object
|6:51
|B4
|Electric Cafe
|4:17
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