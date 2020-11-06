Виниловая пластинка Kings Of Leon, Only By The Night (0888751118911)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888751118911
|Исполнитель
|Kings Of Leon
|Альбом (сингл)
|ONLY BY THE NIGHT
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|07.08.2015
|A1
|Closer
|3:57
|A2
|Crawl
|4:06
|A3
|Sex On Fire
|3:23
|B1
|Use Somebody
|3:51
|B2
|Manhattan
|3:24
|B3
|Revelry
|3:22
|C1
|17
|3:05
|C2
|Notion
|3:01
|C3
|I Want You
|6:07
|D1
|Be Somebody
|3:47
|D2
|Cold Desert
|5:35
|D3
|Frontier City
|3:39
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв