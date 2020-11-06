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Виниловая пластинка Kings Of Leon, Only By The Night (0888751118911)

Артикул: 99045
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Виниловая Пластинка Kings Of Leon Only By The Night
2 490 руб. 
3 300 руб. 
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+ 66 КэтКоинов
Артикул: 99045
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция KINGS OF LEON
filter_noneТовар входит в коллекцию KINGS OF LEON
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888751118911
ИсполнительKings Of Leon
Альбом (сингл)ONLY BY THE NIGHT
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблSony Music
Дата релиза07.08.2015

Track List

A1Closer3:57
A2Crawl4:06
A3Sex On Fire3:23
B1Use Somebody3:51
B2Manhattan3:24
B3Revelry3:22
C1173:05
C2Notion3:01
C3I Want You6:07
D1Be Somebody3:47
D2Cold Desert5:35
D3Frontier City3:39


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Kings Of Leon, Only By The Night (0888751118911) - стоимость товара 2490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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