Виниловая пластинка Hallyday, Johnny, L'Attente (0825646015733)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646015733
|Исполнитель
|HALLYDAY, JOHNNY
|Альбом (сингл)
|LATTENTE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|18.12.2015
|A1
|L'attente
|A2
|Refaire L'histoire
|A3
|La Femme Aux Cheveux Longs
|A4
|Un Tableau De Hopper
|A5
|N'en Vouloir A Personne
|B1
|L'amour A Mort
|B2
|Un Nouveau Jour
|B3
|20 Ans
|B4
|L'amour Peut Prendre Froid
|B5
|Devant Toi
|B6
|A L'abri Du Monde
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