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Виниловая пластинка Hallyday, Johnny, L'Attente (0825646015733)

Артикул: 98921
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Виниловая пластинка Hallyday, Johnny, LAttente
1 670 руб. 
2 200 руб. 
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Артикул: 98921
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция HALLYDAY, JOHNNY
filter_noneТовар входит в коллекцию HALLYDAY, JOHNNY
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode825646015733
ИсполнительHALLYDAY, JOHNNY
Альбом (сингл)LATTENTE
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза18.12.2015

Track List

A1L'attente
A2Refaire L'histoire
A3La Femme Aux Cheveux Longs
A4Un Tableau De Hopper
A5N'en Vouloir A Personne
B1L'amour A Mort
B2Un Nouveau Jour
B320 Ans
B4L'amour Peut Prendre Froid
B5Devant Toi
B6A L'abri Du Monde


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Виниловая пластинка Hallyday, Johnny, L'Attente (0825646015733) - данный товар вы можете купить по цене по цене 1670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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