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Виниловая пластинка Gorillaz, Plastic Beach (5099962616614)

Артикул: 98888
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Виниловая Пластинка Gorillaz Plastic Beach
2 090 руб. 
2 750 руб. 
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+ 57 КэтКоинов
Артикул: 98888
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция GORILLAZ
filter_noneТовар входит в коллекцию GORILLAZ
БрендParlophone
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode5099962616614
ИсполнительGorillaz
Альбом (сингл)PLASTIC BEACH
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
Возрастное ограничение16+
ЛэйблParlophone (Warner Music)
Дата релиза10.09.2010

Track List

A01Gorillaz – Orchestral Intro
A02Gorillaz, Snoop Dogg – Welcome To The World Of The Plastic Beach
A03Gorillaz, Bashy, Kano (4) – White Flag
A04Gorillaz – Rhinestone Eyes
B05Gorillaz, Mos Def – Stylo
B06Gorillaz, De La Soul, Gruff Rhys – Superfast Jellyfish
B07Gorillaz, Yukimi Nagano (Little Dragon) – Empire Ants
B08Gorillaz, Mark E. Smith – Glitter Freeze
C09Gorillaz, Lou Reed – Some Kind Of Nature
C10Gorillaz – On Melancholy Hill
C11Gorillaz – Broken
C12Gorillaz, Mos Def – Sweepstakes
D13Gorillaz – Plastic Beach
D14Gorillaz, Yukimi Nagano (Little Dragon) – To Binge
D15Gorillaz, Bobby Womack – Cloud Of Unknowing
D16Gorillaz – Pirate Jet


Теги товара: Gorillaz.


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Gorillaz, Plastic Beach (5099962616614) - стоимость товара 2090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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