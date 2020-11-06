Виниловая пластинка Gorillaz, Plastic Beach (5099962616614)

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|Бренд
|Parlophone
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|5099962616614
|Исполнитель
|Gorillaz
|Альбом (сингл)
|PLASTIC BEACH
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Возрастное ограничение
|16+
|Лэйбл
|Parlophone (Warner Music)
|Дата релиза
|10.09.2010
|A01
|Gorillaz – Orchestral Intro
|A02
|Gorillaz, Snoop Dogg – Welcome To The World Of The Plastic Beach
|A03
|Gorillaz, Bashy, Kano (4) – White Flag
|A04
|Gorillaz – Rhinestone Eyes
|B05
|Gorillaz, Mos Def – Stylo
|B06
|Gorillaz, De La Soul, Gruff Rhys – Superfast Jellyfish
|B07
|Gorillaz, Yukimi Nagano (Little Dragon) – Empire Ants
|B08
|Gorillaz, Mark E. Smith – Glitter Freeze
|C09
|Gorillaz, Lou Reed – Some Kind Of Nature
|C10
|Gorillaz – On Melancholy Hill
|C11
|Gorillaz – Broken
|C12
|Gorillaz, Mos Def – Sweepstakes
|D13
|Gorillaz – Plastic Beach
|D14
|Gorillaz, Yukimi Nagano (Little Dragon) – To Binge
|D15
|Gorillaz, Bobby Womack – Cloud Of Unknowing
|D16
|Gorillaz – Pirate Jet
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