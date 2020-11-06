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Виниловая пластинка Gojira, Magma (0016861747916)

Артикул: 98884
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1 460 руб. 
1 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 98884
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БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode16861747916
ИсполнительGojira
Альбом (сингл)MAGMA
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза17.06.2016

Track List

A1The Shooting Star
A2Silvera
A3The Cell
A4Stranded
A5Yellow Stone
B1Magma
B2Pray
B3Only Pain
B4Low Lands
B5Liberation

Tracklist Live - DVD: Rock In Rio

1Ocean Planet
2The Axe
3The Heaviest Matter Of The Universe
4Backbone
5Love / Remembrance
6L'enfant Sauvage
7Flying Whales
8Drum Solo
9Oroborus
10Vacuity
11The Gift Of Guilt


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