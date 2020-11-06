Виниловая пластинка Gojira, Magma (0016861747916)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|16861747916
|Исполнитель
|Gojira
|Альбом (сингл)
|MAGMA
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|17.06.2016
|A1
|The Shooting Star
|A2
|Silvera
|A3
|The Cell
|A4
|Stranded
|A5
|Yellow Stone
|B1
|Magma
|B2
|Pray
|B3
|Only Pain
|B4
|Low Lands
|B5
|Liberation
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|1
|Ocean Planet
|2
|The Axe
|3
|The Heaviest Matter Of The Universe
|4
|Backbone
|5
|Love / Remembrance
|6
|L'enfant Sauvage
|7
|Flying Whales
|8
|Drum Solo
|9
|Oroborus
|10
|Vacuity
|11
|The Gift Of Guilt
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