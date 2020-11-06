Виниловая пластинка Dead Soul, The Sheltering Sky (LP, CD) (5051099861312)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|5051099861312
|Исполнитель
|Dead Soul
|Альбом (сингл)
|THE SHELTERING SKY
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Формат издания
|LP
|CD в комплекте
|CD
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|27.11.2015
|A1
|Until The Last Breath
|7:06
|A2
|The Fool
|4:15
|A3
|Shattered Dreams
|5:56
|A4
|In Between
|4:41
|B1
|Dirt Road
|6:16
|B2
|Ladies & Gentlemen...
|0:50
|B3
|The Abyss
|5:27
|B4
|Home By The Sea
|3:47
|B5
|Thy Will Be Done
|4:20
|B6
|The Final Day
|4:54
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