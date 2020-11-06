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Виниловая пластинка Dead Soul, The Sheltering Sky (LP, CD) (5051099861312)

Артикул: 98717
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Виниловая Пластинка Dead Soul The Sheltering Sky
1 780 руб. 
2 340 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 98717
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode5051099861312
ИсполнительDead Soul
Альбом (сингл)THE SHELTERING SKY
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Формат изданияLP
CD в комплектеCD
ЛэйблSony Music
Дата релиза27.11.2015

Track List

A1Until The Last Breath7:06
A2The Fool4:15
A3Shattered Dreams5:56
A4In Between4:41
B1Dirt Road6:16
B2Ladies & Gentlemen...0:50
B3The Abyss5:27
B4Home By The Sea3:47
B5Thy Will Be Done4:20
B6The Final Day4:54


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Виниловая пластинка Dead Soul, The Sheltering Sky (LP, CD) (5051099861312) - стоимость товара 1780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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