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Виниловая пластинка Davis, Miles, Kind Of Blue (0888751119215)

Артикул: 98711
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Виниловая Пластинка Davis, Miles Kind Of Blue
1 660 руб. 
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 98711
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Коллекция DAVIS, MILES
filter_noneТовар входит в коллекцию DAVIS, MILES
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888751119215
ИсполнительDAVIS, MILES
Альбом (сингл)KIND OF BLUE
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблSony Music
Дата релиза16.10.2015

Track List

A1So What
A2Freddie Freeloader
A3Blue In Green
B1All Blues
B2Flamenco Sketches


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