Виниловая пластинка Davis, Miles, Kind Of Blue (0888751119215)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888751119215
|Исполнитель
|DAVIS, MILES
|Альбом (сингл)
|KIND OF BLUE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|16.10.2015
|A1
|So What
|A2
|Freddie Freeloader
|A3
|Blue In Green
|B1
|All Blues
|B2
|Flamenco Sketches
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