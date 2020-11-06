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Виниловая пластинка Clapton, Eric, Forever Man - Best Of (0093624927921)

Артикул: 98650
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Виниловая Пластинка Clapton, Eric Forever Man - Best Of
2 440 руб. 
3 300 руб. 
Купить
+ 61 КэтКоинов
Артикул: 98650
В наличии
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Коллекция CLAPTON, ERIC
filter_noneТовар входит в коллекцию CLAPTON, ERIC
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode93624927921
ИсполнительCLAPTON, ERIC
Альбом (сингл)FOREVER MAN - BEST OF
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза31.07.2015

Track List

A1Gotta Get Over4:38
A2I've Got a Rock 'N' Roll Heart3:13
A3Anyway The Wind Blow - With J.J.Cale3:56
A4My Father's Eyes5:23
A5Motherless Child2:57
B1Pretending4:43
B2Little Queen of Spades4:57
B3Bad Love5:14
B4Behind The Mask4:48
C1Tears In Heaven4:30
C2Change The World3:55
C3Call Me The Breeze3:07
C4Forever Man3:14
C5Riding With The King - With B.B.King4:23
D1It's In The Way That You Use It4:12
D2Circus4:11
D3Got You On My Mind4:30
D4Travelin' Alone3:56
D5Revolution4:01


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Виниловая пластинка Clapton, Eric, Forever Man - Best Of (0093624927921) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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