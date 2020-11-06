Виниловая пластинка Clapton, Eric, Forever Man - Best Of (0093624927921)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|93624927921
|Исполнитель
|CLAPTON, ERIC
|Альбом (сингл)
|FOREVER MAN - BEST OF
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|31.07.2015
|A1
|Gotta Get Over
|4:38
|A2
|I've Got a Rock 'N' Roll Heart
|3:13
|A3
|Anyway The Wind Blow - With J.J.Cale
|3:56
|A4
|My Father's Eyes
|5:23
|A5
|Motherless Child
|2:57
|B1
|Pretending
|4:43
|B2
|Little Queen of Spades
|4:57
|B3
|Bad Love
|5:14
|B4
|Behind The Mask
|4:48
|C1
|Tears In Heaven
|4:30
|C2
|Change The World
|3:55
|C3
|Call Me The Breeze
|3:07
|C4
|Forever Man
|3:14
|C5
|Riding With The King - With B.B.King
|4:23
|D1
|It's In The Way That You Use It
|4:12
|D2
|Circus
|4:11
|D3
|Got You On My Mind
|4:30
|D4
|Travelin' Alone
|3:56
|D5
|Revolution
|4:01
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