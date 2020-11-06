Виниловая пластинка Buble, Michael, Crazy Love (0093624971948)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|93624971948
|Исполнитель
|BUBLE, MICHAEL
|Альбом (сингл)
|CRAZY LOVE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|16.10.2009
|A1
|Michael Buble – Cry Me A River
|A2
|Michael Buble – All Of Me
|A3
|Michael Buble – Georgia On My Mind
|A4
|Michael Buble – Crazy Love
|A5
|Michael Buble – Haven't Met You Yet
|A6
|Michael Buble – All I Do Is Dream Of You
|A7
|Michael Buble – Hold On
|B1
|Michael Buble – Heartache Tonight
|B2
|Michael Buble – You're Nobody Till Somebody Loves You
|B3
|Michael Buble, Sharon Jones, The Dap-Kings – Baby (You've Got What It Takes)
|B4
|Michael Buble – At This Moment
|B5
|Michael Buble, Naturally 7 – Stardust
|B6
|Michael Buble, Ron Sexsmith – Whatever It Takes
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв