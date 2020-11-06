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Виниловая пластинка Buble, Michael, Crazy Love (0093624971948)

Артикул: 98610
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Виниловая Пластинка Buble, Michael Crazy Love
1 460 руб. 
1 930 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 98610
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция BUBLE, MICHAEL
filter_noneТовар входит в коллекцию BUBLE, MICHAEL
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode93624971948
ИсполнительBUBLE, MICHAEL
Альбом (сингл)CRAZY LOVE
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза16.10.2009

Track List

A1Michael Buble – Cry Me A River
A2Michael Buble – All Of Me
A3Michael Buble – Georgia On My Mind
A4Michael Buble – Crazy Love
A5Michael Buble – Haven't Met You Yet
A6Michael Buble – All I Do Is Dream Of You
A7Michael Buble – Hold On
B1Michael Buble – Heartache Tonight
B2Michael Buble – You're Nobody Till Somebody Loves You
B3Michael Buble, Sharon Jones, The Dap-Kings – Baby (You've Got What It Takes)
B4Michael Buble – At This Moment
B5Michael Buble, Naturally 7 – Stardust
B6Michael Buble, Ron Sexsmith – Whatever It Takes


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Виниловая пластинка Buble, Michael, Crazy Love (0093624971948) - стоимость товара 1460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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