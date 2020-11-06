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Виниловая пластинка Bowie, David, The Rise and Fall Of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars (0825646287376)

Артикул: 98602
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Виниловая Пластинка Bowie, David The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars
1 780 руб. 
2 200 руб. 
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+ 56 КэтКоинов
Артикул: 98602
В наличии
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Коллекция BOWIE, DAVID
filter_noneТовар входит в коллекцию BOWIE, DAVID

Коллекция BOWIE, DAVID

БрендParlophone
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode825646287376
ИсполнительBOWIE, DAVID
Альбом (сингл)THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблParlophone (Warner Music)
Дата релиза26.02.2016

Track List

A1Five Years4:42
A2Soul Love3:34
A3Moonage Daydream4:40
A4Starman4:10
A5It Ain't Easy2:58
B1Lady Stardust3:22
B2Star2:47
B3Hang On To Yourself2:40
B4Ziggy Stardust3:13
B5Suffragette City3:25
B6Rock 'N' Roll Suicide2:58


Теги товара: David Bowie.


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Виниловая пластинка Bowie, David, The Rise and Fall Of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars (0825646287376) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1780 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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