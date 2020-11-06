Виниловая пластинка Bowie, David, The Rise and Fall Of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars (0825646287376)

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|Бренд
|Parlophone
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646287376
|Исполнитель
|BOWIE, DAVID
|Альбом (сингл)
|THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Parlophone (Warner Music)
|Дата релиза
|26.02.2016
|A1
|Five Years
|4:42
|A2
|Soul Love
|3:34
|A3
|Moonage Daydream
|4:40
|A4
|Starman
|4:10
|A5
|It Ain't Easy
|2:58
|B1
|Lady Stardust
|3:22
|B2
|Star
|2:47
|B3
|Hang On To Yourself
|2:40
|B4
|Ziggy Stardust
|3:13
|B5
|Suffragette City
|3:25
|B6
|Rock 'N' Roll Suicide
|2:58
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