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Виниловая пластинка Bowie, David, The Man Who Sold The World (0825646287383)

Артикул: 98600
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Виниловая Пластинка Bowie, David The Man Who Sold The World
1 670 руб. 
2 200 руб. 
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Артикул: 98600
В наличии
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Коллекция BOWIE, DAVID
filter_noneТовар входит в коллекцию BOWIE, DAVID

Коллекция BOWIE, DAVID

БрендParlophone
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode825646287383
ИсполнительBOWIE, DAVID
Альбом (сингл)THE MAN WHO SOLD THE WORLD
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблParlophone (Warner Music)
Дата релиза26.02.2016

Track List

A1The Width Of A Circle8:07
A2All The Madmen5:38
A3Black Country Rock3:33
A4After All3:52
B1Running Gun Blues3:12
B2Saviour Machine4:27
B3She Shook Me Cold4:13
B4The Man Who Sold The World3:58
B5The Supermen3:39


Теги товара: David Bowie.


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Bowie, David, The Man Who Sold The World (0825646287383) - стоимость товара 1670 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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