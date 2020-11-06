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Виниловая пластинка Boots, Aquaria (0888751522312)

Артикул: 98590
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Виниловая Пластинка Boots Aquaria
2 090 руб. 
2 750 руб. 
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+ 57 КэтКоинов
Артикул: 98590
В наличии
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Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888751522312
ИсполнительBoots
Альбом (сингл)AQUARIA
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблSony Music
Дата релиза11.12.2015

Track List

A1Brooklyn Gamma
A2C.U.R.E.
A3Oraclies
A4Bombs Away
A5I Run Roulette
B1Gallows
B2Aquaria
B3Earthquake
B4Only
B5Dead Come Running
B6Still


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Виниловая пластинка Boots, Aquaria (0888751522312) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2090 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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