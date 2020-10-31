Жидкость Thetford Cassete t/Clean 1л

Очень сильное и эффективное чистящее средство с приятным свежим ароматом, специально разработанное Thetford для дополнительной (примерно 2-3 раза в год) очистки резервуара для сбора отходов от известковых отложений на его внутренних стенках и подвижных частях. Резервуар полностью очищается, что продлевает срок службы кассетных биотуалетов Thetford. Кроме того, обладает мощным дезодорирующим и освежающим эффектом, устраняет неприятные запахи в резервуаре для сбора отходов.

Дозировка: В приемный резервуар кассетного биотуалета добавьте 300 ml жидкости и минимум 5 литров воды. Использование теплой воды (max 40 град.) увеличивает эффективность очистки. Встряхните резервуар несколько раз и оставьте min на 16 часов при открытой заслонке резервуара. Опорожните резервуар в специально отведенном для этого месте и ополосните его чистой водой. Применять не чаще 2-3 раз в год. Не добавляйте жидкость Cassette Tank Cleaner во время эксплуатации биотуалета!