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Дозатор для жидкого мыла Iddis Calipso CALMBG0i46

Артикул: 89049
Дозатор для жидкого мыла Iddis Calipso CALMBG0i46
2 040 руб. 
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+ 60 КэтКоинов
Артикул: 89049
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Calipso
filter_noneТовар входит в коллекцию Calipso

Коллекция Calipso

БрендIddis
Тип товараДозаторы для жидкого мыла
Исполнениестекло
Установка (монтаж)подвесной
Длина, см8.9
Ширина, см8.9
Высота, см17.1
Вес, кг0.4
Дозатор для жидкого мыла Iddis. Материал: стекло. Установка: настенная.


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Самовывоз невозможен
Дозатор для жидкого мыла Iddis Calipso CALMBG0i46 - купить по цене 2040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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