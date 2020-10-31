Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(812)426-98-99
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Выпуск для мойки Iddis 011UPS0i84

Артикул: 88065
  • Выпуск для мойки Iddis 011UPS0i84 - фото 1
  • Выпуск для мойки Iddis 011UPS0i84 - фото 2
  • Выпуск для мойки Iddis 011UPS0i84 - фото 3
Выпуск для мойки Iddis 011UPS0i84 - фото 1
Выпуск для мойки Iddis 011UPS0i84 - фото 2
Выпуск для мойки Iddis 011UPS0i84 - фото 3
550 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 88065
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
Коллекция Sink Accessories
filter_noneТовар входит в коллекцию Sink Accessories
БрендIddis
Тип товараВыпуск для мойки
Материалнержавеющая сталь
Страна бренда Россия
Вес, кг0.001
Сифон 011UPS0i84 создан одной из лучших фирм производящих сантехнику Iddis. Модель изготовлена из нержавеющей стали и пластика. Основное назначение сифона - защита канализационной системы от забивания пишевыми отходами. Устанавливается на прямоугольную либо круглую раковину с прямоугольным переливом.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Водонагреватели, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые гидромассажные панели, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Системы инсталляции, Смесители, Унитазы, Шланги для душа, Мойки для кухни из искусственного камня, Мойки для кухни из нержавеющей стали, Угловые мойки для кухни, Двойные мойки для кухни, Врезные мойки для кухни из нержавеющей стали, Врезные мойки для кухни, Чёрные мойки для кухни, Гранитные мойки для кухни, Керамогранитные мойки для кухни, Двойные мойки для кухни из нержавеющей стали.


Теги товара: Мойки для кухни из нержавеющей стали, Врезные мойки для кухни из нержавеющей стали, Двойные мойки для кухни из нержавеющей стали, Круглые мойки для кухни из нержавеющей стали, Угловые мойки для кухни из нержавеющей стали, Глубокие мойки для кухни из нержавеющей стали, Маленькие мойки для кухни из нержавеющей стали, Мойки для кухни с крылом из нержавеющей стали, Мойки для кухни 45 см (450 мм) из нержавеющей стали, Кухонные мойки Iddis из нержавеющей стали.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Выпуск для мойки Iddis 011UPS0i84 - по цене 550 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...