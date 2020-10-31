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Шагомер Omron Hja-306-epk розовый

Артикул: 83229
Шагомер Omron Hja-306-epk розовый
4 410 руб. 
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+ 66 КэтКоинов
Артикул: 83229
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендOmron
Тип товараШагомер
Шагомер Omron Hja-306-egd предназначен для круглосуточного подсчета пройденного расстояния и количества совершенных шагов, затраченных калорий и сожженного жира.
Особенности:
  • Круглосуточное определение количества потраченных калорий (ходьба, легкий бег, уборка, отдых)
  • Поддержка высокой мотивации для достижения результата
  • Стильный, современный дизайн
  • 3D сенсорная технология подсчета шагов
  • Встроенные часы
  • Измерение количества пройденных шагов с высокой точностью
  • Измерение пройденного расстояния с высокой точностью
  • Подсчет затраченных калорий
  • Подсчет сожженного жира
  • Память о измерениях за последние 7 дней
  • Клипса для ношения на поясе
Комплектация:
  • Монитор активности Omron CaloriScan
  • Ремешок
  • Литиевый элемент питания на 3 В типа CR2032
  • Зажим
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон


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Самовывоз невозможен
Шагомер Omron Hja-306-epk розовый - стоимость товара 4410 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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