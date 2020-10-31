Робот-пылесос iRobot Roomba 980 представляет собой инновационную разработку в области пылесосов роботов и является первым, способным взаимодействовать при помощи Wi-Fi с мобильными гаджетами. Управлять уборкой можно из любой точки мира. Пылесос рассчитан на большую площадь уборки, обладает системой запоминания маршрута и в случае прерывания уборки для подзарядки, продолжает ее с того места, на котором она была прервана. Робот-пылесос iRobot Roomba 980 способен поддерживать чистоту в доме без участия человека - можно составить график уборки на неделю, и робот-пылесос iRobot Roomba 980 выйдет на уборку точно в установленное время.

Особенности:

Управление роботом можно осуществлять со смартфона из любой точки мира;

Рассчитан на автономную уборку целого дома;

Робот может убрать до 300 кв. м.;

Интеллектуальное построение карты уборки, отслеживание траектории уборки, запоминание маршрута уборки;

Увеличение мощности на коврах;

При разрядке батареи робот вернется на базу, а затем продолжит уборку с того места, на котором она была прервана;

Резиновые валики с ребрами-скребками гораздо эффективнее, чем щетинистые щетки, удаляют присохшую грязь с твердых покрытий;

Исключено наматывание шерсти животных на щетки;

Герметичный вакуумный канал обеспечивает отличную эффективность всасывания;

Виртуальная стена ограничивает место действия пылесоса;

Работа виртуальной стены осуществляется в двух режимах - в режиме преграды и в режиме кругового ограничителя;

Компактные размеры.

Комплектация:

Робот-пылесос iRobot Roomba 980;

Аккумулятор;

Зарядная база;

Ограничитель движения;

Боковая щетка;

Сменный фильтр;

Документация;

Упаковка.

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