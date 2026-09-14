Монитор AOC 27" CQ27G4X 1500R
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738286
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
84х48х18
Вес, кг.
9
Описание товара Монитор AOC 27" CQ27G4X 1500R
Монитор AOC 27" CQ27G4X 1500R
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 320 руб.3580 руб. в СплитМонитор Acer 27" CB272D6bmiprcx (UM.HB7CD.601)
-
В наличииЦена 14 540 руб.3635 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27G42XE
-
В наличииЦена 14 620 руб.3655 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27M2N3500PF
-
В наличииЦена 15 030 руб.3758 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27G40E
-
В наличииЦена 15 030 руб.3758 руб. в СплитМонитор MSI 27" Modern MD2712PW (9S6-3PA49H-218)
-
В наличииЦена 15 430 руб.3858 руб. в СплитМонитор MSI 27" MAG 274CXF Curved 1500R (9S6-3CE31T-012)
-
В наличииЦена 15 590 руб.3898 руб. в СплитМонитор AOC 24,5" 25G4S
-
В наличииЦена 15 670 руб.3918 руб. в СплитМонитор AOC 27" Professional 27P2Q черный
-
В наличииЦена 15 830 руб.3958 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27B2N3500J
-
В наличииЦена 15 900 руб.3975 руб. в СплитМонитор LG 23,8" 24GS65F-B
-
В наличииЦена 15 910 руб.3978 руб. в СплитМонитор 27'' ACER Nitro VG271UM (UM.HV1EE.301)
-
В наличииЦена 16 150 руб.4038 руб. в СплитМонитор MSI 27" Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232)
Монитор AOC 27" CQ27G4X 1500R
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор AOC 27" CQ27G4X 1500R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор AOC 27" CQ27G4X 1500R