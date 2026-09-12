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Корпус Lian-Li Lancool 215 белый (G99.LAN215W.00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Lian-Li Lancool 215 белый (G99.LAN215W.00)

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Корпус Lian-Li Lancool 215 белый (G99.LAN215W.00) - фото 1
Корпус Lian-Li Lancool 215 белый (G99.LAN215W.00) - фото 2
Корпус Lian-Li Lancool 215 белый (G99.LAN215W.00) - фото 3
Корпус Lian-Li Lancool 215 белый (G99.LAN215W.00) - фото 4
Корпус Lian-Li Lancool 215 белый (G99.LAN215W.00) - фото 5
Корпус Lian-Li Lancool 215 белый (G99.LAN215W.00) - фото 6
Корпус Lian-Li Lancool 215 белый (G99.LAN215W.00) - фото 7
Корпус Lian-Li Lancool 215 белый (G99.LAN215W.00) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Lian-Li Lancool 215 белый (G99.LAN215W.00) - фото 1
  • Корпус Lian-Li Lancool 215 белый (G99.LAN215W.00) - фото 2
  • Корпус Lian-Li Lancool 215 белый (G99.LAN215W.00) - фото 3
  • Корпус Lian-Li Lancool 215 белый (G99.LAN215W.00) - фото 4
  • Корпус Lian-Li Lancool 215 белый (G99.LAN215W.00) - фото 5
  • Корпус Lian-Li Lancool 215 белый (G99.LAN215W.00) - фото 6
  • Корпус Lian-Li Lancool 215 белый (G99.LAN215W.00) - фото 7
  • Корпус Lian-Li Lancool 215 белый (G99.LAN215W.00) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675193
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
215x482x462
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
370
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 200 или 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
9.4

Описание товара Корпус Lian-Li Lancool 215 белый (G99.LAN215W.00)

Корпус LIAN LI Lancool 215 относится к форм-фактору Mid-Tower. Это означает, что он не займет много места на столе или под ним, но при этом позволит уместить внутри огромное количество компонентов для работы и игр. При создании корпуса объединились стекло и сталь. Через лицевую панель из металлической сетки видно кулеры с многоцветной подсветкой. Внутри получится разместить материнскую плату типа E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX или Standard-ATX, а также видеокарту длиной до 37 см. Боковые панели корпуса LIAN LI Lancool 215 крепятся на винты сзади.

Отзывы о товаре Корпус Lian-Li Lancool 215 белый (G99.LAN215W.00)




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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
215x482x462
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
370
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 200 или 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус LIAN LI Lancool 215 относится к форм-фактору Mid-Tower. Это означает, что он не займет много места на столе или под ним, но при этом позволит уместить внутри огромное количество компонентов для работы и игр. При создании корпуса объединились стекло и сталь. Через лицевую панель из металлической сетки видно кулеры с многоцветной подсветкой. Внутри получится разместить материнскую плату типа E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX или Standard-ATX, а также видеокарту длиной до 37 см. Боковые панели корпуса LIAN LI Lancool 215 крепятся на винты сзади.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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