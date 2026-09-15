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Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 1.2m SPU-5-1.2B Black 221201 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 1.2m SPU-5-1.2B Black 221201

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Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 1.2m SPU-5-1.2B Black 221201 - фото 1
Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 1.2m SPU-5-1.2B Black 221201 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
IEC 320 C14
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 1.2m SPU-5-1.2B Black 221201 - фото 1
  • Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 1.2m SPU-5-1.2B Black 221201 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
490 руб.  650 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661001
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 1.2m SPU-5-1.2B Black 221201
490 руб. -25%
650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
IEC 320 C14
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
нет
Длина шнура
1,2 м
Защита от короткого замыкания
нет
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, г.
500

Описание товара Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 1.2m SPU-5-1.2B Black 221201

Сетевые фильтры и удлинители ExeGate — это надежное и удобное решение для организации электропитания в вашем доме или офисе. Компактные и легкие (всего 0,215 кг), они легко справляются с распределением электроэнергии между несколькими устройствами, обеспечивая безопасное и эффективное подключение. Характеристики данного устройства включают пять розеток типа F (евророзетки), все из которых оснащены заземлением для дополнительной безопасности. Максимальная мощность подключенной нагрузки составляет 2200 Вт, а максимальный ток нагрузки — 10 А, что делает этот сетевой фильтр идеальным для использования с различной бытовой техникой и офисным оборудованием. ExeGate уделяет особое внимание удобству эксплуатации, поэтому удлинитель оснащен входной вилкой IEC 320 C14 и кабелем длиной 1,2 м, что позволяет легко подключить его к удаленным источникам питания. Рабочее напряжение сети составляет стандартные 220 В. Черный цвет устройства делает его универсальным и незаметным в любом интерьере. Сетевые фильтры и удлинители ExeGate — это надежность и комфорт использования в каждом элементе.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 1.2m SPU-5-1.2B Black 221201




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
IEC 320 C14
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
нет
Длина шнура
1,2 м
Защита от короткого замыкания
нет
Максимальный ток нагрузки
10
Развернуть
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевые фильтры и удлинители ExeGate — это надежное и удобное решение для организации электропитания в вашем доме или офисе. Компактные и легкие (всего 0,215 кг), они легко справляются с распределением электроэнергии между несколькими устройствами, обеспечивая безопасное и эффективное подключение. Характеристики данного устройства включают пять розеток типа F (евророзетки), все из которых оснащены заземлением для дополнительной безопасности. Максимальная мощность подключенной нагрузки составляет 2200 Вт, а максимальный ток нагрузки — 10 А, что делает этот сетевой фильтр идеальным для использования с различной бытовой техникой и офисным оборудованием. ExeGate уделяет особое внимание удобству эксплуатации, поэтому удлинитель оснащен входной вилкой IEC 320 C14 и кабелем длиной 1,2 м, что позволяет легко подключить его к удаленным источникам питания. Рабочее напряжение сети составляет стандартные 220 В. Черный цвет устройства делает его универсальным и незаметным в любом интерьере. Сетевые фильтры и удлинители ExeGate — это надежность и комфорт использования в каждом элементе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 1.2m SPU-5-1.2B Black 221201 - стоимость товара 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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